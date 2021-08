Justice : Pape Samba Coly et Cie risquent 3 ans de prison pour avoir pomper 6 millions du compte d’une cliente d’Ecobank

Les nommés Pape Samba Coly, infographe, et les ressortissants nigérians Tochukwu Geremiah Clinton et Stéphen Kalu Ndubueze, ont tous comparu, hier, à l’audience correctionnelle du tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar. Ils répondaient des faits d’association de malfaiteurs, usurpation d’identité numérique, introduction frauduleuse dans un système informatique, blanchiment de capitaux, obtention et tentative d’obtention d’avantages indus. Le parquet a requis deux ans de prison ferme contre Stéphen Kalu Ndubueze et 3 ans de prison ferme à l’encontre de Pape Samba Coly et Tochukwu Geremia Clinton.

Pape Samba Kane, Tochukwu Geremiah Clinton et Stéphen Kalu Ndubueze ont comparu hier à l’audience du tribunal correctionnel de Dakar pour des faits de piratage et virement bancaire d’un montant de 6 millions de francs. Les pirates avaient effectué un virement de 6 millions dans le compte bancaire de la dame Madeleine Diop. « Mon compte à Ecobank a été débité de 3 millions quelques minutes après un second piratage de 3 millions. Je me suis rendue à la banque à 7 heures du matin, mon gestionnaire a mis sous surveillance mon compte. J’avais avisé la Division des investigations criminelles (DIC) que mon compte bancaire a été piraté et six millions virés vers un autre compte. C’était un virement automatique. L’opération se passait au-delà de minuit. C’était une guerre informatique, je voyais des SMS passer sur mon compte d’épargne avec consultation sur Internet tandis qu’il m’était impossible d’avoir mes données », a expliqué la plaignante, Madeleine Diop.

A en croire Pape Samba Coly, chef d’entreprise et directeur de la société Sawa Group, il a reçu un virement de trois millions de francs venant d’un soi-disant Moustapha Cissé. Entendu hier à la barre, le gérant de la société Sawa Group a nié connaître les deux autres prévenus. « J’ai reçu un virement de trois millions. J’ai connu Moustapha Cissé dans un groupe Whatsapp. C’est lui qui m’a fait un virement de trois millions. Il m’a dit qu’il allait recevoir de l’argent. C’est un businessman, mais je ne le connais pas personnellement. Il m’a dit qu’il n’est pas sur place, j’étais parti à la banque, j’ai fait un retrait de 500.000 francs au Gab (Ndlr, guichet automatique de banque) à une heure du matin et j’ai versé l’argent sans décharge à un monsieur avec qui Moustapha Cissé m’avait mis en rapport ».

« J’ai connu Moustapha Cissé à travers un groupe Whatsapp , il a fait virer 3 millions dans mon compte, j’ai effectué le retrait et je lui ai renvoyé l’argent. J’ai été arrêté à la banque lorsque je suis venu faire le retrait de 2.500.000 f restant et les agents m’ont dit que mon compte a été bloqué », s’est défendu Pape Samba Coly qui a chargé le soi-disant Moustapha Cissé.

Son co-prévenu, Tochukwu Geremiah Clinton, a été appréhendé lorsqu’il était venu accompagné de son épouse pour récupérer l’argent d’un virement de trois millions de francs. Son épouse avait déclaré avoir reçu le virement fait dans son compte moyennant 10 %. Accusé d’avoir engagé des personnes pour recevoir des virements bancaires, de 25 millions et 6 millions respectivement, Stephen Kalu Ndubueze a reconnu avoir demandé à son compatriote d’ouvrir un compte pour recevoir des virements. « Je lui ai demandé de recevoir pour moi 25 millions parce que je ne disposais de compte. Je me suis adressé à lui parce que c’est un compatriote nigérian », a expliqué prévenu.

« C’est une bande bien organisée, les trois prévenus ont été interpellés lorsqu’ils s’étaient rendus à la banque pour retirer l’argent viré du compte bancaire de la dame Madeleine Diop. La banque a remboursé à la dame les six millions débités de son compte par les malfaiteurs » a expliqué le procureur. Selon lui, les prévenus ont été pris la main dans le sac. Ils ont piraté et accédé frauduleusement dans le compte bancaire de la dame d’où ils ont viré 6 millions vers le compte de l’un d’entre eux. Lequel n’avait eu le temps de retirer que 500.000 francs et les larrons ont été appréhendés au moment où ils se sont rendus à la banque pour retirer l’argent restant.

A en croire le maître des poursuites, Coly rejette la faute sur un certain Moustapha Cissé dont l’existence n’est que chimérique. Le plus souvent, pour accéder aux comptes d’autrui, on n’utilise des VPN pour faire croire que le transfert est fait de l’extérieur. Ils ont fait croire que des personnes résidant à l’étranger leur ont demandé d’ouvrir des comptes et de recevoir des transferts de 25 millions et de 6 millions

. Ce sont des manipulations de sommes d’argent obtenues frauduleusement pour Geremiah et Coly. Ils sont en relation avec des malfaiteurs dont la principale activité est de pirater les comptes bancaires d’autrui. Pape Samba Coly disposait d’une carte bancaire express, il partageait l’idée de pirater les comptes bancaires d’autrui. Malgré les dénégations, il y a des faits constants qui montrent la culpabilité des prévenus, a longuement développé l’avocat de la société.

Pour la répression, il a requis trois ans de prison ferme à l’encontre de Tochukwu Geremia Clinton et Pape Samba Coly et deux ans de prison ferme contre Stéphen Kalu Ndubueze. Quant aux conseils de la défense, ils ont plaidé à titre principal la relaxe au bénéfice du doute de leurs clients et, à titre subsidiaire, une application bienveillante de la loi pénale en leur faveur. « Pape Amadou Coly est victime de sa naïveté. Il ne savait pas que l’origine de ces sommes est illicite, il ne voulait qu’aider un ami. L’élément moral de l’infraction pose problème, il y a un doute dans la mesure où ce n’est pas Pape Samba Coly qui usurpé l’identité numérique de la partie civile ».

Pour Me Mbengue, il n’y a pas de préjudice, la partie civile n’a rien perdu, les 500.000 francs prélevés de son compte ayant été restitués. « Personne ne s’est présenté pour réclamer qu’on a prélevé 25 millions dans son compte. Ils ne sont pas des auteurs dans cette affaire et ils n’ont rien planifié, parler de blanchiment de capitaux c’est excessif car, pour blanchir, il faut recevoir de l’argent. Il faut prouver la réalité et la matérialité des faits, on ne les suppose pas. Il n y a d’association de malfaiteurs, d’usurpation d’identité numérique et blanchiment de capitaux et on peut douter sur la tentative d’obtention d’avantages indus. L’Ecobank a remboursé 6 millions à sa cliente Madeleine Diop », a plaidé un autre avocat de la défense.

Au final l’affaire est mise en délibéré pour le 25 août prochain, rapporte Le Témoin qui raconte les minutes de l’audience.