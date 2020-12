Justice : Nogaye Niang une domestique de 16 ans ligotée et jetée du 3éme étage

Une affaire de tentative de meurtre sur une domestique a été appelée mardi, devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar. Les prévenues Soukèye Diop et la fille de sa patronne Ndèye Maïmouna Fall risquent 5 ans de travaux forcés.

Elles sont accusées d’avoir ligoté et balancé du 3e étage la domestique Nogaye Niang âgée de 16 ans. Cette dernière est restée dans le coma pendant un mois et muette durant 2 ans.

Après son rétablissement, elle a décidé d’en découdre avec ses bourreaux. « Ce jour-là, ma patronne se plaignait de la qualité du pain. Maimouna qui était présente m’a taxée d’indisciplinée, m’a fait un « ciipatu (signe de mépris) » et m’a donné un coup de poing sur le visage. C’est là que Soukèye Diop s’en est mêlée en tirant mes mèches. Maïmouna en a profité pour aller chercher un fil avec lequel elle a attaché mes pieds avec l’aide de sa complice. Après cela, elles m’ont soulevée et balancée par-dessus le balcon où j’ai chuté du haut du troisième étage », a expliqué la plaignante. Soulignant qu’elle n’est pas née avec un handicap, mais ce sont ses bourreaux qui sont la cause de son boitillement.

Le parquet a requis 5 ans de prison pour les mis en cause. L’affaire est mise en délibéré le 5 janvier 2021.