Justice: Mame Dior de la série “Bété Bété” arrêtée pour vol

L’actrice Bigué Diop, célèbre pour son rôle de Mame Dior dans la série télévisée « Bété Bété », a été déférée ce jeudi matin devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Selon les informations exclusives de Seneweb, elle est poursuivie pour un vol commis au Maroc en marge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

L’affaire porte sur une somme estimée à plus de 500 000 FCFA appartenant à Fatima Goumbala, une dame établie au Canada. Lors de son interrogatoire, l’actrice aurait reconnu avoir pris l’argent dans la chambre de la plaignante durant leur séjour en territoire marocain.

Ce dossier judiciaire est marqué par un double rebondissement : une plainte pour vol visant directement l’actrice après la dénonciation de la victime, et une plainte pour injures déposée initialement par Bigué Diop elle-même contre Déguène Ndiaye, après avoir été la cible de propos offensants sur les réseaux sociaux suite à l’ébruitement de l’affaire.

Ce jeudi, les deux dames ont fait l’objet d’un retour de parquet devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.