Mamadou Seck n’est plus le patron du très actif 8eme cabinet d’instruction du tribunal de Grande Instance de Dakar. La décision, de sa mutation, est tombée cette semaine et cela en toute discrétion après la vague de protestation soulevée par la nomination de Oumar Maham Diallo au poste très sensible du doyen des juges et l’affectation de Souleymane Téliko, à Tambacounda. Cette fois-ci, l’autorité a préféré utiliser la manière douce pour se débarrasser de ce juge, Mamadou Seck, qu’elle avait toujours considéré comme un pion essentiel de son système d’élimination des opposants et qui, sur l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, s’est révélé un récalcitrant, en refusant clairement de jouer le jeu des comploteurs.

Avant l’affaire qui a valu, au Sénégal, l’assassinat de 14 de ses enfants dans un complot ourdi par des pontes du régime APR, tous les gros dossiers de justice passaient inéluctablement sur les tables des juges Mamadou Seck du 8eme cabinet et Samba Sall du premier cabinet et doyen des juges d’instruction. Et, c’est tout naturellement que le procureur de la République, Sérigne Bassirou Guèye, qui est directement sous l’autorité de l’exécutif avait désigné le juge Mamadou Seck pour instruire le dossier de viols répétés, menaces de morts avec armes etc. dossier concocté par, Adji Raby Sarr, une jeune masseuse de Djirna activée par des pontes de l’APR pour faire emprisonner un l’opposant n°1 du régime.

Après que les gendarmes aient remarqué l’impossibilité, pour eux, de matérialiser ce crime dénoncé et, que par contre, ils avaient tous les éléments pour enquêter dans le sens d’une «dénonciation calomnieuse» voire d’un complot fomenté, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, avait préféré reprendre aux gendarmes l’enquête qu’il a directement confiée au juge Mamadou Seck; à charge pour ce dernier de procéder à la première audition de Ousmane Sonko, puisque le leader de Pastef a refusé de se rendre à la convocation de la section de Recherches de la gendarmerie aussi longtemps que son immunité parlementaire ne serait pas levée.

Comprenant les responsabilités qui sont les siennes dans l’exécution de ce complot et conscient d’avoir été désigné pour jouer le vilain rôle de cette affaire qui fera date, le juge Mamadou Seck -qui entendait Ndèye Khady Diaye, la patronne de Adji Sarr- s’était tout simplement et de manière décontractée contenté de lui poser deux questions élémentaires. “Comment t’appelles-tu? Est ce Ousmane Sonko a violé Adji Sarr?” Ayant obtenu des réponses à ses questions, Mamadou Seck s’est, tout juste, contenté de lui notifier son inculpation pour “des pratiques dissimulées de prostitution”, une belle connerie motivée par de pages extraites de sites internet étrangers que l’accusation a volontairement ajouté au dossier pour salir la réputation de Ndèye Khady Ndiaye. “Il lui a tout juste demandé de déposer son passeport, de ne plus exercer son activité de massage et de rester à la disposition de la justice.” Ont soutenu des sources judiciaires.

Alors que Ndèye Khady Ndiaye sortait du bureau du juge d’instruction, sur un rond-point de Mermoz, étaient bloqué Ousmane Sonko et son cortège. Ayant compris que ce juge, qui a laissé rentrer Ndèye Khady Ndiaye -que le procureur voulait voir en détention préventive-, ne va pas placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt, les dignitaires du régime ont organisé, fissa, une mission commando avec le GIGN pour aller récupérer “le colis” -qui refusait de passer par la Corniche Ouest de Dakar où des voyous escortés par la police l’attendaient pour l’agresser- et le remettre à un officier de gendarmerie qui devait l’entendre pour des faits “trouble à l’ordre public“, “participation à une manifestation non autorisée.” Dans l’exécution de sa volonté de casser Ousmane Sonko, le régime a donné plus de valeur et de considération à un officier de police judicaire au détriment du juge Mamadou Seck, qui est dans l’ordonnancement judiciaire largement au-dessus du commandant de la brigade de Dakar.

Frustré par cette situation, “terrorisé par les Sonkoboys” (le mot de El’hadji Diouf, l’avocat de Adji Sarr), Mamadou Seck, qui a évoqué des clauses de conscience pour se rétracter, a préféré jeter le dossier. Et, depuis cette affaire, le juge “récalcitrant” est sorti du lot des “bien aimés” de l’exécutif. Isolé dans son désertique 8eme cabinet, Mamadou Seck est retourné dans l’anonymat jusqu’à ce jour où l’annonce de sa mutation comme chef du 3ème cabinet d’instruction a été rendue publique. Et ce nouveau poste, moins prestigieux, était jusqu’alors occupé par le juge Cheikh Diop. Ce dernier se retrouve, désormais, substitut du procureur de Kaolack, au centre du Sénégal. Pendant ce temps, le 8eme cabinet, jadis très convoité, reste sans patron.