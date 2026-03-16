Justice : l’imam El Mamadou Lamine Dramé condamné à 6 mois avec sursis pour provocation à un attroupement

L’imam El Mamadou Lamine Dramé, maître coranique à Keur Massar, a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour provocation à un attroupement et à la commission d’un crime ou d’un délit. Le prévenu a été arrêté sur ordre du procureur suite à des propos tenus lors d’une rencontre publique.

Selon l’accusation, il avait appelé les jeunes à protéger leur leader Ousmane Sonko, qu’il qualifiait de « gardien de la révolution pour la continuité du projet ». Il a également invité ceux qui seraient prêts à verser leur sang pour ce projet à s’inscrire sur une liste.

À la barre, l’imam Dramé est revenu sur ses propos, affirmant qu’ils ont été mal interprétés. « Je faisais une conférence à Thiès sur le patriotisme. Mon intention n’était pas d’inciter à la violence. Je n’ai jamais encouragé la violence et je ne la cautionne pas. Je parlais de la révolution dans un sens général. Mon objectif est de mener un combat politique, mais pas une révolution sanglante », a-t-il déclaré.

La présidente du tribunal s’est toutefois montrée ferme face à ce type de discours après avoir projeté la vidéo. « Nous en avons assez de ce genre de propos. Nous ne pouvons plus accepter cela », a-t-elle martelé. Le procureur de la République a également sermonné le prévenu.

Au cours de l’audience, l’imam Dramé, appuyé sur une canne et visiblement fatigué, peinait à rester debout. Le juge lui a alors ordonné de s’asseoir. Mais la présidente l’a de nouveau interpellé : « Comment une personne incapable de rester debout pendant 30 minutes peut diriger une révolution ? Vous comptez sur les enfants des autres », estime la présidente.

Aphone durant quelques secondes, l’imam a finalement répondu :« Si j’avais l’occasion de tenir de tels propos, je les aurais formulés autrement.»

Dans ses réquisitions, le procureur a estimé que les faits sont constants et a requis deux ans de prison avec sursis et une amende de 500 000 F CFA.

Le prévenu était défendu par les avocats Maguette Sène, Abdallah Diallo, Famara Faty, Takha Cissé, Abdy Nar Ndiaye et Macodou Ndour. Pour eux, l’imam Dramé a été mal compris. Ils ont ainsi plaidé la relaxe à titre principal et l’application bienveillante de la loi pénale.

Selon Me Cissé, « sacrifice et révolution sont des mots souvent prononcés, mais rarement compris dans toute leur profondeur ». Il soutient qu’il n’y a aucune provocation directe à la révolte dans les propos de son client. Maitre Macodou Ndour a, pour sa part, estimé que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis.

Dans son délibéré, le tribunal a déclaré l’imam El Mamadou Lamine Dramé coupable et l’a condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 500 000 F CFA.