Justice et engagement : Une nouvelle génération de magistrats au service de l’État de droit

Son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jour la cérémonie solennelle de remise de diplômes aux magistrats de la promotion 2022-2024 du Centre de Formation Judiciaire.

Dans son allocution, le Chef de l’État a réaffirmé son attachement indéfectible à une justice impartiale, rigoureuse et indépendante, pierre angulaire de l’État de droit et gage de la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires. Il a rappelé aux nouveaux magistrats la responsabilité éminente qui leur incombe : rendre la justice avec intégrité et probité, en incarnant les valeurs fondamentales qui confèrent à leur mission toute sa noblesse.

À cette occasion, le Président de la République a rendu un hommage appuyé au parrain de cette promotion, le juge Ousmane Camara. Figure emblématique du droit sénégalais, Premier Président de la Cour suprême, ancien Médiateur de la République et auteur d’un témoignage précieux sur l’éthique judiciaire, il demeure un modèle d’excellence et d’engagement pour la magistrature.

Abordant les défis contemporains de la justice, le Chef de l’État a mis en exergue l’impact du numérique sur la gestion de l’ordre public et l’émergence de nouvelles formes de criminalité dans l’espace cybernétique. Il a souligné la nécessité d’une justice moderne, dotée de mécanismes robustes et de ressources adéquates pour faire face à ces enjeux. À cet égard, il a réaffirmé la détermination du gouvernement à renforcer les capacités judiciaires et à doter le pays des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, tout en garantissant la protection des droits des citoyens.

En conclusion, le Président de la République a adressé ses plus sincères félicitations aux nouveaux magistrats et les a exhortés à être des modèles d’intégrité, de rigueur et de dévouement, au service du droit et de la justice pour tous.

Félicitations aux diplômés et vive une justice forte, indépendante et au service du peuple sénégalais !