L’activiste et responsable de la page Facebook Mafia Kacci Kacci sera ce midi l’invité des gendarmes de la Section de Recherches de Dakar. Outhmane Diagne est depuis quelques jours attendu par les gendarmes qui semblent décidés à l’entendre dans le cadre d’un dossier qui a trait aux Unes détournées de quelques quotidiens de Dakar.

C’est lui même qui a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook en prenant le soin d’avertir les siens sur le fait que l’essentiel de rester “déterminés à combattre ce régime de voleurs et de corrompus.” Sans connaitre la teneur de la discussion qui va l’opposer aux gendarmes, des informations en possession de Kéwoulo ont laissé entendre qu’il pourrait être interrogé sur cette affaire des Unes détournées qui vaut à Papito Kara son incarcération et l’ouverture à son encontre d’une information judiciaire.

Soucieux de son sort même s’il affiche un bon moral, Ousmane Diagne a fait savoir qu’il se portait bien et qu’il ne souffrait d’aucune pathologie; une mise au point nécessaire en ces temps troubles où on a vu un sportif, grand amateur des arts martiaux et garde du corps depuis des années, sortir tétraplégique après ce qui devait n’être qu’une garde à vue au commissariat central de Dakar. Pour rappel, François Mancabou, cueilli chez lui le 17 juin 2022 alors qu’il n’avait jamais participé à aucune manifestations interdite, est mort le 13 juillet dernier à l’hôpital Principal de Dakar.