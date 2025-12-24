La célèbre danseuse de Pikine retourne en prison. À l’issue de son audition tenue ce jour devant le juge d’instruction du tribunal départemental de Pikine-Guédiawaye, chargé du dossier du double homicide qui avait endeuillé le Sénégal avec les meurtres de Boubacar Gano, dit « Wally », et d’Abdoul Aziz Ba, dit « Aziz Dabala », Marième Léye, plus connue sous le nom de Nabou Lèye, a été reconduite à la prison des femmes du Camp pénal.

Cette arrestation fait suite aux déclarations de Modou Lo, auteur présumé des faits, qui a reconnu le meurtre et affirmé avoir tué Aziz Dabala sur instruction de Nabou Lèye et du chanteur Mouhamadou Mbackiou Mbaye, plus connu sous le nom de Tarba Mbaye.

Face au juge d’instruction, qui l’aurait récemment entendu, Modou Lo a déclaré qu’Aziz Dabala détenait une vidéo compromettante mettant en scène Nabou Lèye et Tarba Mbaye. Selon lui, il aurait été recruté pour récupérer cette vidéo et humilier la victime. Ce qui devait être une simple opération d’intimidation aurait rapidement dégénéré, conduisant à la mort d’Aziz Dabala et de Boubacar Gano, qu’il hébergeait, à la suite de violences exercées à l’aide d’une ou de plusieurs armes contondantes.

Ne se limitant pas à ces révélations déja assez abominables, Modou Lo a également soutenu que Nabou Lèye et son amant auraient pris part aux actes barbares qui ont profondément ému l’opinion publique sénégalaise.

Après l’arrestation de Tarba Mbaye et son audition par la Division des investigations criminelles (DIC), Nabou Lèye, déjà mise en cause, avait été arrêtée et placée en attente de sa convocation devant le juge d’instruction. Convoquée ce jour, elle a finalement vu son contrôle judiciaire révoqué, entraînant son incarcération. Toutefois, Kéwoulo ignore pour le moment les raisons exactes ayant motivé la révocation de ce contrôle judiciaire.