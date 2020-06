Journée mondiale des réfugiés : L’Action pour le développement humain et l’amitié demande le vote du projet de loi sur leur statut

A l’occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée aujourd’ui, l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) est revenu sur les difficultés auxquelles font face cette couche de la population et a formulé des demandes à l’endroit des autorités.

« Selon le commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Sénégal enregistre 14468 réfugiés et 1864 demandeurs d’asile de diverses nationalités en majorité des Mauritaniens. C’est l’occasion pour le Sénégal de montrer son soutien aux familles déracinées. Donc raison pour laquelle comme chaque année nous la célébrons. Nous avons produit un communiqué pour attirer l’attention des autorités de l’opinion publique nationale et internationale sur la situation des réfugiés et demandeurs d’asile au Sénégal mais aussi des Sénégalais qui sont demandeurs d’asile dans d’autres pays », a déclaré Ada Mbengue, président de l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha).

Il n’a pas manqué de lister problèmes que rencontrent les réfugiés et les demandeurs d’asile. Il dit : « Nous avons de sérieuses lacunes procédurales qui empêchent ceux qui ont besoin d’asile d’en bénéficier. La commission nationale d’éligibilité est extrêmement lente dans le traitement des dossiers laissant certains demandeurs d’asile d’attendre prés de 3 ans avant de recevoir une décision contrairement à d’autres pays. Donc en conséquence ça aggrave considérablement la vulnérabilité des demandeurs ».

M. Mbengue de soutenir qu’il y a le projet de loi de 2012 qui doit abroger et remplacer la loi 68 27 du 24 juillet 1968. Laquelle doit modifier la loi 75-69 du 20 décembre 1975 portant sur le statut des réfugiés, « le Sénégal doit le voter et jsuqu’à présent nous ne savons pas pourquoi c’est rangé dans les tiroirs ».

Leral.net