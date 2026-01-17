Du journalisme à la propagande : quand une partie de la presse sénégalaise abdique (Par Ramatoulaye SECK)

Les pionniers du journalisme ont consolidé la démocratie en se battant pour le pluralisme, la liberté d’informer et l’exigence intellectuelle. Mais notre génération a, en grande partie, piétiné cet héritage. Au lieu de faire du journalisme, nous avons choisi la manipulation, la contre-vérité, le sensationnalisme et la propagande. Nous avons transformé l’information en spectacle et le débat public en champ de bataille partisan.

À une époque, les journalistes n’étaient pas n’importe qui. C’étaient des hommes et des femmes de culture générale, formés, rigoureux, capables d’analyse, de pédagogie et de profondeur. Ils produisaient des réflexions structurées, aidaient le peuple à comprendre les enjeux, à se situer, à décider. Le journalisme était un outil d’orientation collective.

Aujourd’hui, une partie de la jeune génération a semé le chaos médiatique. Elle accepte d’être instrumentalisée par des acteurs politiques qui divisent le peuple, puis refuse même de traiter la matière avec sérieux sur les plateaux. À la place de l’analyse : des cris. À la place de la pédagogie : des polémiques. À la place de la vérité : des narrations fabriquées.

Quand, du côté du pouvoir, une figure comme Cheikh Bara N’Diaye devient le porte-voix médiatique principal, se permettant, sans rigueur scientifique, sans méthode, sans formation analytique, de contredire des magistrats, des économistes et des analystes politiques, et que la presse partisane s’accroche à lui comme unique moteur de ses plateaux, il ne s’agit plus d’information : il s’agit de mise en scène politique. Et cela est dangereux.

De l’autre côté, l’opposition reproduit le même schéma : des figures érigées en références exclusives, des plateaux tournant en boucle autour des mêmes profils, des débats verrouillés. Je ne dis pas qu’ils soient payés ni qu’ils travaillent pour un camp, je n’ai aucune preuve, mais le résultat est là : un débat appauvri, répétitif, stérile.

Le message que la presse envoie aujourd’hui aux enfants de cette République est catastrophique : vous n’avez plus besoin d’étudier, de lire, de vous former, de produire un savoir. Voici vos modèles. Voici vos références. La médiocrité est devenue une carrière.

On ne parle presque plus d’émissions éducatives. On ne propose plus de programmes capables d’éclairer les enjeux économiques, sociaux, scientifiques, environnementaux ou institutionnels du pays. Vos terrains de jeu préférés sont la politique et la justice, non pas pour expliquer, mais pour manipuler, diviser et exciter.

Pourtant, ailleurs, les médias ont compris leur responsabilité : ils produisent des formats qui expliquent, vulgarisent et forment le citoyen sur l’économie, la géopolitique, la science, l’environnement et les politiques publiques. Des émissions de fond, calmes, documentées, qui n’excitent pas les passions mais élèvent le niveau du débat.

Et nous, que proposons-nous ? Des affrontements stériles, des procès médiatiques, des débats sans données, sans méthode, sans pédagogie. Pendant ce temps, on parle à peine d’industrialisation, d’agriculture, d’éducation, de santé, de transformation numérique, de climat, de dette ou de gouvernance. On ne parle pas du Sénégal qui travaille, du Sénégal qui pense, du Sénégal qui construit.

Qu’on se le dise clairement : la presse n’est pas condamnée. Comme ce pays, elle sera sauvée. Mais elle ne sera sauvée que lorsque le journalisme redeviendra un métier de rigueur, de culture, de responsabilité et de service public.

Et ceux qui ont trahi cette mission, ceux qui ont transformé l’information en propagande et le débat en cirque, finiront par disparaître. Car une société ne peut pas avancer durablement avec une presse qui renonce à la vérité.

Ramatoulaye SECK

Journaliste