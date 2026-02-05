La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) franchit une nouvelle étape dans son processus de modernisation en signant des conventions de partenariat technique avec trois opérateurs de jeux en ligne : Lonase 22BET, Lonase WAY et Lonase Partner. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Directeur Général de la LONASE, le Dr Toussaint Manga.

A travers ces conventions, ‘’la Lonase affirme sa volonté d’exercer pleinement la mission de service public qui lui est confiée, dans un contexte de transformation numérique accélérée et de pressions croissantes liées aux pratiques clandestines qui fragilisent l’économie nationale”, a déclaré Toussaint Manga, directeur général de la Lonase.

ll dit avoir, dès son arrivée à la tête de la société de jeux, impulsé un changement d’orientation stratégique à travers l’octroi de licences d’exploitation mettant ainsi fin aux contrats léonins.

Les partenaires techniques n’ont pas caché leur satisfaction face à cet accord historique. Ferdinand Sarr, directeur de Lonase Partner, a souligné que cet engagement dépasse le simple cadre technique : « Nous posons les bases d’un écosystème d’accompagnement inédit, structuré et profondément humain. »

De son côté, Ousmane Ndoye, Directeur Général de Lonase Way, a réaffirmé l’engagement de sa structure à mettre son expertise et sa rigueur opérationnelle au service des ambitions de la LONASE, dans le respect des normes internationales. Il a salué la diversité des expertises présentes, y voyant un levier de progrès au bénéfice exclusif de la population sénégalaise.

La dimension sécuritaire et éthique est au cœur de ce partenariat. Fallou Tamba, représentant de Lonase 22bet, a précisé que l’objectif est de renforcer la transparence, la conformité réglementaire et la protection des données personnelles. Le déploiement de solutions technologiques innovantes devrait ainsi garantir la promotion d’un « jeu responsable », aligné sur les standards internationaux du secteur.

Avec ces conventions de partenariat, la LONASE poursuit son objectif de moderniser et de développer le secteur des jeux au Sénégal, tout en garantissant la protection des parieurs et la promotion de la responsabilité sociale.