Je suis prêt à payer tous les frais » : le cri de détresse d’un fonctionnaire sénégalais bloqué en France

Bloqué en France, ce fonctionnaire sénégalais à travers SeneNews adresse une lettre ouverte au président de la république Macky Sall. Avec ce message poignant « je vis loin de ma famille depuis déjà quatre semaines est si difficile que je suis prêt à payer pour le voyage et les frais d’hôtel de la quatorzaine »,

il exhorte le président à mettre toutes les dispositions nécessaires à titre exceptionnel pour le rapatriement des sénégalais bloqués en France, désireux de rentrer au pays.

Lettre ouverte à monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal

Excellence,

En cette période difficile de pandémie du COVID 19, je vous adresse mes vifs remerciements et encouragements pour les actions mises en œuvre, par vous et votre équipe gouvernementale afin de préserver la santé du peuple sénégalais.

Je sollicite, à titre exceptionnel, le rapatriement des sénégalais bloqués en France, désireux de rentrer au pays afin de pouvoir passer la fête de la korité auprès de leurs familles. Si nous rentrons avant 11 mai (début du déconfinement en France), nous pourrons célébrer cette fête auprès des de nos proches et respecter la quatorzaine nécessaire à l’observation des symptômes de la maladie permettant ainsi de ne pas être de nouveaux cas importés.

Le confinement que je vis loin de ma famille depuis déjà quatre semaines est si difficile que je suis prêt à payer pour le voyage et les frais d’hôtel de la quatorzaine.

Je vous prie de bien vouloir instruire le consulat général du Sénégal à Paris de bien vouloir recenser les compatriotes qui seraient, comme moi, prêts à faire un tel effort. Ce geste de haute portée symbolique, ne ferait que renforcer l’image de marque du Sénégal, à l’instar des puissances occidentales telles que la France et les Etats unis qui assistent leurs ressortissants partout dans le monde.

Patriotiquement.