Jamra et Mban Gacce dénoncent la loterie en ligne

L’Ong Jamra et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses Mban Gacce s’indignent du lancement de « la loterie en ligne, un phénomène qui va pervertir la jeunesse sénégalaise ».

Il s’agit, à les en croire, rapporte le journal L’As dans sa livraison de ce mercredi, d’un « nouvel appât lancé par la Société nationale des jeux de hasard, susceptible de ratisser encore plus large dans la frange juvénile ».

Jamra prévient que « ce jeu d’argent en ligne risque d’exposer encore plus les données personnelles des Sénégalais, mais surtout de rendre les enfants mineurs davantage vulnérables et accrocs aux paris ».