« J’ai donné plus que la liste aux gendarmes », révèle Mame Mactar Guèye après son audition

Dans le cadre de l’exécution de la délégation judiciaire, Mame Makhtar Guèye a été convoqué hier lundi par la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie, sur l’affaire du recensement de présumés homosexuels. Libre après son audition, le responsable de JAMRA a confié à Seneweb avoir remis la fameuse liste des membres de ce réseau aux enquêteurs.

« J’ai donné plus que la liste aux gendarmes. J’ai versé des documents confidentiels en dénonçant les diplomates qui soutiennent les homosexuels », a-t-il déclaré au téléphone à Seneweb.

Voici son communiqué :

<< SCANDALE LGBT DU SIÈCLE : JAMRA REÇUE À LA BRIGADE DE RECHERCHE DE LA GENDARMERIE DE KEUR-MASSAR

Sur instructions du Procureur du Tribunal d’instance de Pikine-Guédiawaye, et en exécution d’une délégation judiciaire émise par le Juge du 1er Cabinet d’instruction, le vice-président de l’ONG islamique JAMRA, Mame Mactar Guèye, a eu, ce lundi 09 mars 2026, une longue séance de travail avec l’équipe d’enquêteurs du Commandant de la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Keur-Massar.

Des échanges constructifs et documentés ont permis aux pandores de passer au crible les pertinentes informations fournies par JAMRA, notamment la fameuse « liste », à laquelle sont annexés des fac-similés d’informations sensibles, censés permettre aux enquêteurs d’élargir leur champ d’investigations pour mieux cerner ces cartels LGBT, devenus de véritables associations de malfaiteurs, et parachever le démantèlement de tous ces réseaux d’adeptes d’actes contre-nature, souvent doublés de fieffés pédophiles et de trafiquants de stupéfiants.

Au terme de son tête-à-tête de deux heures avec les enquêteurs de la Brigade de Recherche de Keur-Massar, le vice-président de JAMRA leur a remis, sous format électronique (clé USB), des documents confidentiels à verser dans le dossier des investigateurs.

JAMRA a noté avec satisfaction que la détermination et le patriotisme des enquêteurs à traiter ce nébuleux dossier jusqu’à son terme sont restés intacts.

Mame Mactar Guèye leur a réitéré la résolution de JAMRA à poursuivre son partenariat avec le Procureur, maître des poursuites, ainsi qu’avec les enquêteurs en charge du dossier, pour la préservation de la santé mentale et morale des enfants, souvent ciblés par ces prédateurs, devenus de véritables vecteurs de propagation du VIH-SIDA.

Cela commence par le démantèlement de tous les groupes WhatsApp listés par JAMRA, à travers lesquels des sergents-recruteurs de ces lobbies obscurs ont détruit la vie de nombreux adolescents, après leur avoir fait miroiter monts et merveilles.

JAMRA exhorte tous nos compatriotes à soutenir cette excellente œuvre de salubrité publique, managée de main de maître par le vaillant procureur Saliou Dicko.

Qu’Allah lui accorde, ainsi qu’à ses enquêteurs, Ses Meilleures Bénédictions, en ce mois sacré de Ramadan>> a-t-il écrit dans un communiqué transmis à Seneweb.