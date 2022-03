Italie: Un jeune homme poignarde sa mère au cours d’une dispute

Un drame familial a eu lieu dimanche dernier en Italie. En effet, un Sénégalais âgé tout juste de 19 ans a poignardé sa mère alors qu’ils étaient autour de la table. À en croire « Les Échos », les faits se sont déroulés après une violente altercation entre les deux protagonistes.

Grâce à l’intervention rapide des carabiniers et d’une ambulance, la femme a heureusement survécu et a été hospitalisé pour des soins. De son côté, le jeune homme qui a été arrêté risque d’être inculpé de tentative de meurtre. Selon le journal, celui-ci est un habitué des faits et était déjà connu des services de police.

Le jour du drame, pris de colère, il a commencé à lancer des objets et des meubles, puis, à un certain moment, il a pris un couteau et a poignardé sa mère à l’abdomen et au pied, avant que le père appelle la police.