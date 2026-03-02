Iran : l’IRGC frappe le bureau de Netanyahu et le QG de l’armée de l’air israélienne

Les Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d’Iran ont revendiqué des frappes de missiles contre le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le quartier général du commandement de l’armée de l’air israélienne, dans ce que l’agence de presse iranienne Tasnim décrit comme la « dixième salve » d’une offensive continue contre Israël.

Selon le communiqué, ces frappes ont visé des centres de commandement et de planification stratégique israéliens, avec pour objectif d’affaiblir les capacités militaires d’Israël. L’IRGC insiste sur le caractère ciblé de ces attaques, soulignant que seules des installations militaires et bureaux stratégiques étaient concernés.

Cette nouvelle série d’opérations démontre une capacité opérationnelle de l’IRGC que beaucoup avaient sous-estimée, capable de mener des frappes coordonnées sur plusieurs cibles stratégiques à distance. Les experts militaires notent que la précision et la rapidité de ces attaques révèlent une évolution significative des forces iraniennes, tant en termes de planification que de logistique.

Pour la première fois, le bureau du Premier ministre israélien est directement ciblé, ce qui souligne l’audace et la portée stratégique de l’IRGC. Ces frappes s’inscrivent dans une logique de représailles, après les récentes frappes américano-israéliennes sur le territoire iranien, marquant une escalade directe entre les deux camps.