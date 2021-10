Un autre départ noté parmi les frustrés de Benno Bokk Yakaar. Le maire sortant de Thiès a acté le divorce avec la coalition présidentielle.

Talla SYLLA accuse le président du parti Rewmi, Idrissa SECK de s’être lié d’une entente avec le chef de l’Etat afin de mettre le ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Ce qui est inadmissible pour le maire sortant car selon lui, ledit parti est un infiltré dans Benno Bokk Yakaar

« Si ce n’est Dieu personne ne pourra m’empêcher d’être candidat à la ville de Thiès. Rewmi n’est pas membre de Benno. Rewmi a infiltré le Benno pour ses propres intérêts. Le rôle du président de la République, c’est de rassembler. Il est dans son rôle. Mais notre rôle, à nous, c’est à la fois de protéger le président et de protéger le pays, et le Benno, en identifiant les faussaires, les infiltrés et en cherchant à trouver ceux qui sont engagés sincèrement, à la cause, en les invitant autour d’une table, à échanger pour aller dans le sens de (présenter) ensemble une liste qui permettra de prendre en charge les préoccupations essentielles des Thiessois », assène-t-il. Par ailleurs, le maire a annoncé la mise en place d’une coalition dénommée ‘Wa Thiès’ qui va aller à l’assaut de la mairie.