La Brigade de Recherches de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a procédé à l’interpellation du carreleur Mor Kanté, alias Pimpi, pour menaces et injures .

Tout commence par la mise en ligne d’une vidéo sur le réseau social TikTok, dans laquelle Pimpi et deux autres suspects, déjà identifiés par les enquêteurs, profèrent des menaces à l’encontre du lutteur Émile François Gomis, dit « Franc ». Dans cette vidéo, les mis en cause déclarent s’en prendre physiquement à lui s’ils venaient à le croiser, tout en tenant à son égard des propos injurieux visant ses parents, selon des sources de Seneweb.

Pour laver son honneur, le lutteur Franc dépose une plainte auprès du procureur de la République, qui confie l’enquête au major Tine, chef de la Brigade de Recherches de Faidherbe. Placé en garde à vue, Pimpi pourrait être déféré la semaine prochaine.