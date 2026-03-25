Insolite à la mosquée Arafat : le voleur arrêté avec le…

Arrêté puis déféré ce lundi au parquet par le commissariat de Grand-Yoff, M. Faye, 22 ans, a été pris en flagrant délit de vol dans un lieu de culte. Les faits se sont déroulés le 19 mars dernier à la mosquée Arafat, aux environs de 17 heures, rapporte Libération. Profitant de l’affluence, le mis en cause a dérobé le téléphone portable de l’un des fidèles, A. Diédhiou, au moment même où ce dernier était en pleine prière.

La victime, s’étant rendu compte de la disparition de son appareil alors que le voleur quittait les lieux, a réussi à l’intercepter immédiatement. Conduit au commissariat avec le téléphone encore en sa possession, Faye est passé aux aveux. Bien qu’il affirme s’être initialement rendu à la mosquée pour prier, il a reconnu avoir succombé à la tentation durant l’acte de dévotion. Pour justifier son geste, le jeune homme a servi une explication singulière aux enquêteurs : « J’accuse Satan ». Prétendant que c’était la première fois qu’il commettait un tel acte, il a été mis à la disposition de la justice, précise la même source.