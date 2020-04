Inhumé à Yoff : « Pape Diouf méritait des obsèques nationales »

L’ancien président de l’Olympique de Marseille repose désormais au Cimetière de Yoff. Seules 6 personnes ont été autorisées à assister à l’inhumation, ce mercredi à Yoff.

Des dispositions particulières ont été prises avec une bonne présence de la police, des sapeurs-pompiers et du service d’hygiène, selon une source proche de la famille. C’est une décision des autorités sanitaires du pays.

Selon les mêmes sources, la famille du défunt et les autorités sanitaires se sont accordées sur les dispositions pour l’inhumation de l’ancien président de l’OM. Ainsi, pour ne pas prendre de risques sanitaires, l’enterrement s’est déroulé dans la plus grande intimité, en prenant les précautions sanitaires comme recommandées dans un contexte de pandémie.

L’ancien journaliste a été porté sous terre sans avoir eu droit à des obsèques à sa dimension.

« Pape Diouf méritait des obsèques nationales. Il devait être raccompagné dans sa dernière demeure par ses amis, sa famille et le monde sportif. Mais, on ne peut rien faire face à cette pandémie et les mesures sanitaires prises », confie Yatma Diop, ami de longue date de Pape Diouf. Propos recueillis par nos confrères de Record.