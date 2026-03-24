Infrastructures, souveraineté et inclusion : les piliers du New Deal technologique sénégalais

Au-delà de la digitalisation des services, le New Deal technologique repose sur des investissements massifs dans les infrastructures numériques et sur une volonté affirmée de souveraineté et d’inclusion.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a ainsi annoncé le déploiement du cloud souverain dans les data centers de Diamniadio et d’Orana, permettant d’héberger les données sensibles sur le territoire national. Une avancée majeure en matière de sécurité et de contrôle des données stratégiques.

Le renforcement de la bande passante nationale, désormais portée à 20 gigabits, ainsi que l’extension de l’intranet gouvernemental, visent à améliorer les performances des services publics et les conditions de travail des agents.

Parallèlement, un programme de connectivité universelle sera lancé pour offrir un accès gratuit à internet à plus d’un million de Sénégalais vivant dans des zones enclavées. Une initiative qui traduit la volonté des autorités de ne laisser aucun citoyen en marge de la révolution numérique.

Enfin, le Start-up Act vient compléter ce dispositif en soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat technologique. « Ces jeunes entrepreneurs méritent un cadre juridique qui les protège et un État qui parie sur eux », a souligné Ousmane Sonko.

À travers ces différentes mesures, le gouvernement ambitionne de faire du Sénégal un hub numérique souverain, inclusif et compétitif à l’échelle régionale et internationale.