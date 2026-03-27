Indépendance 2026 : L’état-major des armées en inspection stratégique à Thiès

À l’approche du 4 avril, le Chef d’état-major général des armées, Oumar Wade, se rend à Thiès pour coordonner les préparatifs du défilé, dans un contexte de mobilisation accrue des forces de défense et de sécurité.

À quelques jours de la célébration de la fête de l’indépendance du Sénégal, les préparatifs s’intensifient à Thiès. Le Vice-amiral d’Escadre Omar Wade, Chef d’état-major général des armées (CEMGA), est attendu ce vendredi 27 mars 2026 dans la capitale du rail pour une mission stratégique de coordination.

Prévue au Poste de commandement de la zone militaire n°7, cette visite s’inscrit dans une logique d’évaluation des dispositifs organisationnels et sécuritaires déployés en perspective du défilé du Fête de l’indépendance du Sénégal.

Le programme du CEMGA débutera par une visite de courtoisie auprès du gouverneur de la région de Thiès, illustrant l’importance de la collaboration entre les autorités militaires et administratives dans la conduite des préparatifs.

La mission se poursuivra par une séance de travail axée sur les aspects logistiques, sécuritaires et protocolaires liés à cet événement à forte portée symbolique. Ces échanges techniques visent à affiner les dispositifs et à garantir une organisation fluide et sécurisée.

Dans le cadre de cette tournée, le Vice-amiral effectuera également une inspection des principaux sites devant accueillir les temps forts du défilé, notamment la Place Président Mamadou Dia et l’Avenue Caen. Ces axes stratégiques feront l’objet d’une attention particulière en matière d’aménagement et de sécurisation.

La visite s’achèvera au Cercle mess de garnison de Thiès, où pourraient être consolidées les dernières orientations en présence des autorités militaires.

À travers ce déplacement, l’état-major général des armées réaffirme son engagement dans la réussite des festivités du 4 avril, vitrine du professionnalisme, de la discipline et de la cohésion des forces de défense et de sécurité du Sénégal.

Avec Leral