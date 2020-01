Indemnisation des militaires de la Guerre du Golfe : Jamra a rencontré l’ambassadeur d’Arabie Saoudie

Les responsables de Jamra ont rencontré mardi dernier Abdul Aziz Mohamed Aifan, l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite à Dakar, dans le cadre de sa médiation pour l’indemnisation des militaires sénégalais de la Guerre du Golfe, selon un communiqué.



En effet, après avoir été mandatée, par écrit, par les 402 survivants de la Guerre du Golfe et les veuves des 93 soldats tombés au champ d’honneur, pour tirer au clair le sort qui a été réservé à leurs indemnités de guerre, allouées par l’Onu et l’Arabie Saoudite, Mame Macatar Guèye et ses camarades soutiennent avoir eu plusieurs séances de travail avec le ministre des Forces Armées, Augustin Tine et Mahammed Boun Abdallah Dione, alors premier ministre. Ils ont également « échangé de vive voix » avec le chef de l’État, Macky Sall.

Ils annoncent la tenue d’une conférence de presse aujourd’hui pour ainsi parler les résultats obtenus de leur médiation.