Inde Chine: «La volonté de normalisation n’est pas née de l’humiliation infligée par Trump avec ses tarifs douaniers»

RFI : Quel regard portez-vous sur le spectaculaire rapprochement entre l’Inde et la Chine auquel on a assisté au récent sommet de Tianjin ?

Jean-Luc Racine : Il faut, je pense, distinguer deux choses. D’une part, le sommet de l’OCS lui-même, au cours duquel le président chinois Xi Jinping a réaffirmé les principes que l’on connaît, appelant à une nouvelle ère de la gouvernance globale qui protégerait les intérêts des pays en développement, qui s’opposerait à la confrontation entre blocs, la Chine se présentant un peu comme le champion de la coopération multilatérale pour un système international plus efficace. Et le multilatéral, bien sûr, apparaît ici en contrepoint de la politique de Trump. Le message majeur de Tianjin, c’est cette proclamation du président chinois réaffirmant la volonté chinoise de jouer un rôle majeur, plus équitable que celui joué historiquement par l’Occident et a fortiori maintenant, avec Trump aux manettes.

D’autre part, quant au cœur des relations indiennes avec la Chine, il dépend moins, à mon sens, de ce qui a été dit lors du sommet que de la rencontre bilatérale Modi-Xi, qui a été conduite le jour précédant le début du sommet. Et là, il faut replacer cela, bien sûr, dans l’histoire des relations des sept ou huit dernières années.

C’est une histoire qui remonte loin dans la mesure où cette rencontre bilatérale Modi-Xi coïncide avec 75 années de relations diplomatiques indo-chinoises.

India’s PM Modi, Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan pose at a welcome banquet for the Shanghai Cooperation Organization Summit, in Tianjin via REUTERS – PRESS INFORMATION BUREAU

Évidemment, pour l’Inde, le souvenir de la guerre de 1962 avec la Chine reste cuisant, puisque l’armée indienne a été balayée par l’armée chinoise dans ce qui est aujourd’hui l’Arunachal Pradesh. Mais l’Inde a depuis pris ses distances par rapport à la politique chinoise de Nehru, qui avait du reste été critiquée en interne, par notamment le numéro deux du gouvernement indien de l’époque, le Sardar Patel.

Cette critique est reprise aujourd’hui par les nationalistes hindous du Bharatiya Janata Parti (BJP) au pouvoir, en martelant que Nehru avait été d’une grande naïveté vis-à-vis de la Chine. Mais fondamentalement, la question territoriale, c’est-à-dire la non-reconnaissance des frontières bilatérales, reste un point nodal au-delà des tensions et des rapprochements qui jalonnent la longue histoire diplomatique de l’Inde et la Chine. Mais si on se tourne vers l’histoire récente, là on a des leçons ou a minima des interrogations à poser.

Lesquelles ?

On se rappelle qu’à la fin des années 2010, Modi et Xi Jinping ont participé à deux sommets informels. C’étaient des tête-à-tête, présentées comme telles, avec photos à l’appui, dans des sites touristiques. Narendra Modi est allé à Wuhan, en Chine, en 2018, et Xi Jinping était venu au Tamil Nadu en 2019. Il y a eu, lors de ces rencontres, des déclarations assez proches de ce qu’on a entendu récemment après l’entrevue Modi-Xi Jinping, à savoir : « promouvoir les échanges, les savoirs entre civilisations pour un développement et une prospérité commune ». Tout cela était présenté comme des signes très positifs.

Il n’empêche qu’en 2020, c’est-à-dire l’année suivante, les deux pays se sont affrontés violemment dans l’Himalaya, sur la ligne de contrôle effectif entre le Ladakh sous contrôle indien et l’Aksai Chin sous contrôle chinois, avec une vingtaine de morts du côté indien et l’annonce de quelques morts officiels du côté chinois, sans que l’on sache les chiffres exacts.

On est entré à ce moment-là dans une ère marquée par deux paramètres. D’un côté, ce qui a été rappelé par le ministre des Affaires étrangères indien Jaishankar en juillet dernier : il a réitéré ce qui était le discours officiel depuis 2020, à savoir que les relations bilatérales ne peuvent pas être normales tant que la « paix » et la « tranquillité » ne sont pas restaurées à la frontière. La « paix et la tranquillité », c’est une formule reprise d’un certain nombre d’accords qui avaient été signés dans les années 1990 entre les deux pays à propos de la frontière.

L’autre paramètre, c’était qu’en dépit du froid dans les relations bilatérales, les processus de négociation se sont poursuivis sur cette question frontalière, aussi bien au niveau des chefs militaires régionaux que des hauts responsables civils, notamment le conseiller national à la sécurité Ajit Doval du côté indien. Selon le ministre Jaishankar, l’essentiel des choses serait réglé, un constat qui est parfois mis en doute, en particulier par le parti du Congrès, dans ses critiques récurrentes de la politique de Narendra Modi.

En même temps, il faut souligner que Narendra Modi et Xi Jinping se sont rencontrés – pour la première fois depuis les affrontements de 2020 – en marge du sommet des BRICS qui s’est tenu à Kazan, en Russie, en octobre 2024. Soulignons que ce premier contact a eu lieu avant l’élection de Trump en novembre 2024, ce qui signifie que l’Inde n’a pas attendu ses démêlés actuels avec l’administration Trump pour renouer le dialogue avec Pékin au plus haut niveau. Au moment de la rencontre de Kazan, New Delhi pouvait encore avoir, en cas de victoire de Trump, de bonnes espérances sur les relations avec Washington, vu ce qu’avaient été les relations lors du premier mandat de Trump. En octobre 2024, Modi et Xi se sont parlé en tête-à-tête, ce qui a ouvert la voie au processus à l’œuvre aujourd’hui. New Delhi considère que les négociations frontalières ont beaucoup avancé depuis, mêmes s’il y a encore des choses à régler.

Et bien sûr, on n’a pas encore déterminé par où passera vraiment la ligne de contrôle. Kazan a aussi ouvert la voie à une intense activité diplomatique puisqu’en juillet 2025, Jaishankar était à Pékin. Le mois suivant, c’était son homologue Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, qui était venu à New Delhi pour, dit-on, « recalibrer les relations bilatérales ». C’est dans ce contexte qu’il conviendra d’analyser la venue de Modi au sommet de l’OCS en août, alors qu’il avait boycotté les précédentes éditions ou qu’il s’était fait représenter.

Il y a eu entretemps, en mai dernier, une séquence guerrière opposant l’Inde et le Pakistan pendant laquelle on a vu la Chine apporter son soutien sans équivoque à Islamabad. Cela ne pouvait que refroidir les relations diplomatiques entre New Delhi et Pékin.

Bien sûr, personne n’oublie que pendant le conflit indo-pakistanais violent du 7 au 10 mai 2025, la Chine a pris fait et cause pour le Pakistan, à la fois en lui fournissant des renseignements techniques et en lui livrant des armes sophistiquées. On a vu Pékin jouer un rôle important dans ce qui est présenté par Islamabad comme étant une victoire pakistanaise, alors que, comme chacun le sait, pour Narendra Modi, c’était une victoire indienne !

Au sommet de Tianjin, le président chinois Xi Jinping a répété pour sa part que les différends ne doivent pas empêcher les pays de coopérer. Or, bien sûr, il y a de multiples problèmes qui restent non-résolus entre l’Inde et la Chine. Et la proximité sino-pakistanaise, évidemment, en est un. D’ailleurs, les autorités indiennes n’ont pas vraiment commenté le fait que Wang Yi, après New Delhi, se soit rendu à Islamabad. Le conflit indo-pakistanais constitue évidemment un handicap structurel pour les relations Inde-Chine. Ce n’est d’ailleurs pas le seul.

Quels sont les autres points d’achoppement majeurs pour la normalisation des relations entre les deux géants asiatiques ?

Parmi les autres différends majeurs, on pourrait citer les barrages monumentaux que la Chine entend construire sur le fleuve Tsanpo, le haut Brahmapoutre. Cela inquiète l’Inde située en aval, mais aussi le Bangladesh. Il semblerait que cette question ait été évoquée lors de l’entretien bilatéral à Tianjin.

Il y a bien sûr la question du Tibet et qui prend un tour nouveau, avec la question ouverte de la succession du Dalaï Lama. Dans cette affaire, la Chine entend marquer sa volonté, ce qui aura évidemment des répercussions sur les relations bilatérales.

Il y a aussi la revendication territoriale de la Chine sur l’État indien de l’Arunachal Pradesh, que les Chinois appellent le « Tibet du Sud ».

Enfin, le fait que la Chine soit le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU à n’avoir jamais donné son feu vert à la volonté indienne d’élargissement qui permettrait à l’Inde, à l’Allemagne, au Brésil et un pays africain de devenir eux même membres permanents du Conseil de sécurité, n’incite pas à la confiance. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, et même si évidemment le conflit indo-pakistanais du mois de mai a renforcé la défiance de New Delhi, ils n’empêcheront pas la reprise du dialogue. Au contraire, ils peuvent le favoriser, comme cela se passe avec le déficit colossal du commerce bilatéral indo-chinois qui, selon certains analystes, aurait poussé Narendra Modi à prendre langue avec le rival chinois.

Le président Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont rencontrés en marge du récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai; à Tianjin, en Chine (31 août-1 er septembre 2025) © AP

Comment s’explique ce déséquilibre de la balance commerciale indienne par rapport à la Chine ?

Le déficit de son commerce bilatéral avec Pékin pose un vrai problème à New Delhi. La Chine est aujourd’hui le premier ou le deuxième partenaire commercial de l’Inde, selon les années, avec 127 milliards de dollars d’échanges commerciaux. Or, sur ces 127 milliards de dollars, le déficit indien pour la dernière année financière 2024-2025, s’élevait à plus de 99 milliards de dollars. C’est un commerce totalement déséquilibré qui s’explique parce que l’économie indienne se trouve, dans certains domaines importants, dans ce qu’on peut appeler une « dépendance structurelle » vis-à-vis de la Chine, qui fournit des éléments clés à la production industrielle indienne. Par exemple, en matière d’antibiotiques où la Chine fournit plus de 90% des souches. Les panneaux solaires, c’est plus de 80%. Les batteries au lithium, c’est plus de 70%.

Il semblerait que Modi et Xi aient discuté en bilatéral des mesures de rééquilibrage de la balance commerciale. Nul ne peut dire si le redressement se manifestera à court terme, mais cela fait évidemment partie des paramètres à prendre en compte. Parmi les autres mesures décidées en bilatéral, figurent : des pèlerinages indiens au Tibet de nouveau autorisés, l’octroi de visas, la reprise annoncée des vols directs entre l’Inde et la Chine, etc. Les choses en sont aujourd’hui à un stade où aucun problème structurel n’est réglé, même si le gouvernement indien laisse entendre que les discussions auraient quand même avancé sur la question frontalière.

Quelle était la part de mise en scène et la part du pragmatisme politique, selon vous, dans cette nouvelle séquence des relations indo-chinoises ?

Pour le pragmatisme, je rappellerai encore une fois que le déplacement de Narendra Modi à Tianjin fait suite à la rencontre de Kazan en octobre entre les deux leaders, donc avant l’élection de Trump. La volonté de normalisation n’est pas née de l’humiliation infligée par Trump avec ses critiques de l’Inde et ses tarifs douaniers.

La mise en scène photographique de Modi, Poutine et Xi Jinping, se rapprochant, discutant, riant ensemble, tout cela c’est de la mise en scène qui a valu évidemment un commentaire acerbe de l’administration américaine, en particulier de Peter Navarro, un conseiller de premier plan de Trump, qui a jugé ce sommet comme étant « inquiétant ».

De ce point de vue-là, il y a évidemment un message. Mais je pense qu’au-delà du message envoyé à l’administration américaine, on reste encore et toujours dans le cadre de ce qu’était la tradition indienne du non-alignement, rebaptisée « multi-alignement » ou « pluri-alignement » par le pouvoir actuel. Rappelons aussi que l’Inde est à la fois, c’était vrai avant le sommet de Tianjin et c’est vrai après, membre de l’Organisation de Coopération de Shanghai, membre des BRICS qui sont honnis par Trump, mais aussi membre du Quad, groupement dont les autres membres sont les États-Unis, l’Australie et le Japon.

D’ailleurs, il faut aussi rappeler qu’avant de se rendre à Tianjin, Modi est passé par Tokyo, où il a rencontré le nouveau Premier ministre japonais [qui a depuis quitté le pouvoir, NDLR]. Ensemble, ils ont annoncé un renforcement de leurs relations bilatérales qui passera par un programme d’investissements sur une décennie quasiment, mais aussi par un dialogue militaro-stratégique intensifié. Le programme de coopération entre les deux pays couvre entre autres des projets de partenariat entre l’Agence spatiale japonaise et l’Agence spatiale indienne, en particulier sur les programmes à venir de vol habité. Donc, il y a aussi là, en quelque sorte, un message adressé cette fois à Xi Jinping : « Certes, nous sommes dans une phase d’amélioration de nos relations bilatérales. Mais cela ne m’empêche pas d’aller voir le Premier ministre du Japon. »

Alors que justement, la grande parade du 3 septembre, parade militaire impressionnante a célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale vue non pas d’Occident, mais vue du côté Asie-Pacifique. Cette victoire est vécue du côté de Pékin comme annonciatrice de l’effondrement de la puissance japonaise.

Notons aussi que Modi a quitté la Chine juste après le sommet de Tianjin, et n’a donc pas assisté, comme nombre d’autres participants au sommet, à la grande parade militaire à Pékin. La diplomatie de réchauffement entre Pékin et New Delhi a donc des limites, qu’il convient de prendre en compte.

Quel a été le rôle de Moscou dans ce rapprochement Inde-Chine ? On parle de l’émergence d’une troïka Inde-Chine-Russie…

Ce n’est pas une émergence, c’est une réémergence, mais qu’il faut qualifier à sa juste mesure. La troïka est connue sous le nom de RIC, acronyme renvoyant aux initiales de Russie, Inde, Chine. Elle avait été établie au début des années 2000 comme un forum de rencontres trilatérales au niveau des ministres des Affaires étrangères des trois pays. Pour New Delhi, c’était au départ une plateforme importante car elle était perçue comme signal de reconnaissance du statut de l’Inde. Mais ces rencontres trilatérales se sont un peu distendues au fil du temps. Elles devraient désormais reprendre.

Pour ce qui est de New Delhi, les relations avec Moscou continuent de compter. Mais en même temps, Moscou cultive désormais sa proximité avec le Pakistan. Or, l’Inde ne peut pas lui reprocher de faire ce qu’elle-même fait, à savoir discuter avec des pays qui sont dans des bords différents. C’est aussi cela la géopolitique.

La géopolitique, c’est aussi le déplacement périodique des plaques tectoniques de l’ordre mondial. Justement si on parle aujourd’hui de ressusciter la RIC, c’est parce que le réchauffement des relations entre New Delhi et Pékin a été interprété comme un changement de l’ordre mondial à l’œuvre, avec le retrait de l’Inde à terme du Quad. Qu’en pensez-vous ?

« Multilatéralisme », « équité », « bonnes relations ». ce sont les trois mots qu’on a entendus le plus au récent sommet de Tianjin. Le président Xi Jinping n’a eu de cesse de rappeler que les différends entre les pays ne doivent pas les empêcher d’avoir des relations plus larges. Ce discours est en diapason avec la politique indienne de parler à tout le monde. Sauf que maintenant, il est devenu très difficile de parler à l’administration Trump.

Mais il ne faut pas croire pour autant, me semble-t-il, que cela signifie un retournement complet de la politique indienne qui viendrait s’aligner sur la politique chinoise ou se soumettre à la politique chinoise. Pour New Delhi, il y a évidemment une volonté de normaliser, jusqu’à un certain point, ses relations avec un grand voisin qu’est la Chine.

Rappelons aussi que si les populations des deux pays sont comparables en démographie, il y a un différentiel de puissance économique important, sans parler de puissance militaire. En matière de défense, le budget chinois officiel est de l’ordre de 245 milliards de dollars, alors que celui de l’Inde est de 79 milliards. Et beaucoup d’experts jugent que le montant chinois est délibérément sous-évalué.

On peut donc comprendre que l’Inde cherche à normaliser autant que possible un certain nombre de relations avec la Chine. Mais je ne pense pas pour autant qu’elle quitte le Quad. Si elle quittait le Quad, ce serait plutôt parce que le Quad lui-même s’effondrerait sous les coups de boutoir de Trump vis-à-vis de ses alliés. Or, bien sûr, quel que soit le discours officiel, le Quad initialement visait à contenir l’activisme chinois dans la zone Asie-Pacifique devenue Indo-Pacifique. C’est pour cela que l’Inde a été intégrée dans ce groupe, qui n’est pas une alliance au sens propre du terme.

On peut vouloir normaliser ses relations avec la Chine qui est, comme vous l’avez dit, la cible principale du Quad et faire partie du Quad. C’est compatible ?

Oui, je pense que c’est compatible en soi. Puisqu’il y a aussi un certain pragmatisme côté chinois. Et d’autre part, il faut peut-être voir aussi les États-Unis au-delà de l’administration Trump, sauf bien sûr si c’est J.D. Vance qui succède à Trump aux prochaines présidentielles américaines. N’oublions pas que le caractère de Trump joue un rôle très important dans le grand chamboulement de la diplomatie mondiale.