Incidents Guédiawaye / SONACOS : Guédiawaye FC lourdement sanctionné

La Ligue Sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a frappé fort après les graves incidents survenus lors de la rencontre Guédiawaye FC / SONACOS (1-2), disputée dans le cadre de la 5ᵉ journée de Ligue 1. L’instance dirigeante a annoncé une série de sanctions sévères à l’encontre du club de la banlieue dakaroise.

Selon le PV, Guédiawaye FC devra jouer ses trois prochains matchs « à domicile » à huis clos et sur terrain neutre. Une mesure lourde, destinée à prévenir toute récidive et à rappeler aux clubs leurs obligations en matière de sécurité. À cela s’ajoute une amende de 2 millions de francs CFA, infligée pour les débordements constatés.

La LSFP a également décidé de retirer un point au classement du championnat, une sanction sportive qui pourrait peser lourd sur la suite de la saison pour Guédiawaye qui occupe la dernière place du classement

La gravité des actes relevés a poussé la Ligue à ouvrir des investigations plus approfondies. Elles visent à identifier les dirigeants, officiels et supporters impliqués dans les troubles. Ces derniers seront sanctionnés individuellement, conformément aux règles du football professionnel et aux dispositions du droit commun, a encore informé le PV.

Par cette décision, la Ligue Pro entend réaffirmer sa tolérance zéro face aux actes de violence dans les stades, un fléau qui continue de menacer l’image du football national.