Incendie de 2015 à la foire de Dakar : les victimes indemnisées dans 4 jours.

Les sinistrés de l’incendie survenu au pavillon vert de la Foire de Dakar en 2015 seront indemnisés dans 4 jours. C’est ce qu’a annoncé le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, lors d’une visite au Cices pour s’enquérir des préparatifs de la 28ème édition de la Foire internationale de Dakar.

Les concernés disent toutefois attendre de voir après plusieurs promesses non tenues de la part de l’Etat.

« Il y a avait 40 inscrits au départ, mais la plupart n’avaient pas de dossiers. Actuellement, nous sommes une vingtaine de sénégalais concernés par la mesure, et le montant tourne autour de 200 millions FCFA après la décote de 40% sur le montant initial. Maintenant, nous prenons acte et attendons de voir. On nous a promis à plusieurs reprises que les indemnisations allaient être payées, sans que cela ne soit fait », a déclaré le responsables des bénéficiaires sur la RFM.