À Saint-Louis, le vendredi 16 mai, Ousmane Diagne, Ministre de la Justice, a inauguré le nouveau Palais de Justice, attendu depuis longtemps tant par la famille judiciaire que par les justiciables de la région. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’« Agenda National de Transformation Sociale : Sénégal 2050 », dirigé par le Président de la République.

Ce complexe judiciaire moderne comprend quatre bâtiments, dont le principal s’élève sur quatre niveaux : 16 bureaux, une salle de réunion, trois salles d’archive et deux salles des scellés au rez-de-chaussée. Le Tribunal de Grande Instance occupe le premier étage, avec 34 bureaux et une salle de réunion. Le second étage dispose de 29 bureaux et deux salles de réunion, et enfin, au troisième étage, un restaurant et une salle de conférence pouvant accueillir 50 personnes. Par ailleurs, il comprend cinq salles d’audiences, dont une salle correctionnelle de 205 m² avec une capacité de 150 personnes, deux salles civiles de 80 m² pouvant contenir 70 personnes chacune, et une salle d’audience polyvalente de 100 m² pouvant accueillir 80 personnes.

Au cours de l’événement, le Garde des Sceaux a abordé le problème du déficit en infrastructures dans le système judiciaire sénégalais. Il a souligné l’importance du Programme de Modernisation des Infrastructures du Ministère de la Justice (PROMIJ), visant la construction de 69 ouvrages. Il a également mis en avant l’engagement de l’État à réhabiliter les bâtiments vétustes du ministère. Ces initiatives devraient permettre d’améliorer l’environnement de travail et la performance du système judiciaire.

Ousmane Diagne a également évoqué le potentiel économique de Saint-Louis, notamment en ce qui concerne l’exploitation pétrolière et gazière. Il a exhorté les habitants de Saint-Louis à considérer ce nouveau palais de justice comme un bien commun, soulignant que sa préservation est une responsabilité collective. Enfin, il a invité les populations locales à soutenir les autorités judiciaires dans l’entretien de l’édifice.

Ce rapport est basé sur une lecture des informations partagées par nos confrères de Sud Quotidien.