Imam Kanté ne lâche pas Jamra :  »Ce que ces prétendus médiateurs ont fait… »

Imam Kanté n’arrive pas à digérer l’attitude de Mame Makhtar Guèye de Jamra qui a pris part à une conférence de presse de Thione Seck. Rencontre durant laquelle, il a affirmé que Imam Kanté a tort devant Wally Seck avant de demander pardon pour lui.

Sur son compte Facebook, l’imam à la mosquée du Point E s’en est pris à nouveau à Mame Makhtar Guèye et Cie.

»Je ne vois rien en islam qui puisse justifier ce que ces prétendus médiateurs ont fait sur l’affaire qui m’oppose à Waly seck et famille et que je trouve très injuste à mon égard : Ne pas consulter une des parties, dire qu’elle a fauté, et s’excuser en son nom!

Pour ce qui est de nos traditions, je ne sais pas. Peut-on mettre une telle démarche au compte de aada bou rafeet pour éviter la fitna ?

Ma réponse est non… ».