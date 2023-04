Ibrahima Hamidou Dème : “Pourquoi je n’ai pas signé la charte de la plateforme F24”

Plus de 100 organisations politiques et de la société civile ont lancé dimanche une coalition pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, à 10 mois de l’élection présidentielle.

La coalition est formée notamment de partis, d’organisations de la société civile et de personnalités indépendantes. Elle vise “le respect par le président Macky Sall (élu en 2012 et réélu en 2019) de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime”, selon sa déclaration publiée dimanche.