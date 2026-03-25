C’est une scène de terreur que les gendarmes de la Brigade de recherches de Grand Yoff ont découverte ce mardi, en faisant irruption dans le repaire d’un réseau de trafiquants. B. Kâne, artiste de 30 ans, a été « arraché aux mains de ses bourreaux » alors qu’il était, selon ses propres déclarations, reprises par L’Observateur, sur le point d’être « liquidé ».

Enlevé à son domicile, le trentenaire avait été séquestré dans un bâtiment en ruine servant de repaire aux trafiquants, rapporte le journal. Le récit de son calvaire est glaçant : ligoté des mains aux pieds avec une corde de dix mètres, torturé à coups de bâtons et d’armes blanches, il a subi un interrogatoire musclé sous la menace de mort par ses complices présumés.

À l’origine de cette barbarie, avance la même source, un règlement de comptes interne lié au trafic de stupéfiants. Le cerveau du réseau, surnommé « Niass », et ses acolytes accusent B. Kâne d’avoir détourné une importante quantité de chanvre indien dissimulée dans leur antre. Devant les enquêteurs, les suspects ont d’abord tenté de minimiser les faits en évoquant une simple créance de 300 000 FCFA, mais l’évidence des faits les a finalement contraints aux aveux.

L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de démanteler ce groupe criminel, qui semblait bénéficier d’une « complicité locale ». Lors de la perquisition, plus de trois kilogrammes de chanvre indien, de nombreuses armes blanches et le matériel ayant servi à la torture ont été saisis.

Au total, huit individus, âgés de 17 à 59 ans – mécaniciens, maçons, menuisiers et même un infographe – ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de drogue, séquestration, tentative de meurtre et détention d’armes blanches, précise le quotidien du Groupe futurs médias.