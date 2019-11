Le député Abdou Mbacké a fait une grosse révélation sur les 14 milliards F CFA débloqués par l’État pour la construction d’un troisième hôpital prévu à Touba.

Selon le parlementaire, 3 ministres et 3 marabouts ont détourné cet argent Hôpital de Touba : 3 ministres et 3 chefs religieux ont détourné 14 milliards

« Chacun d’eux aurait empoché 2 milliards et personne ne dit rien. Cette affaire doit être tirée au clair, parce que l’État du Sénégal veut résilier le contrat pour en créer un autre avec 46 milliards », a-t-il révélé dans Les Échos.