Hôpital Albert Royer : les médecins désertent…

L’hôpital pour enfant Albert Royer a certes une bonne réputation dans la prise en charge des mômes malades, mais de plus en plus, le service perd de valeurs. Suite à un passage samedi, nos confrères de « L’As », ont reçu plusieurs complaintes des patients. Tard dans la soirée, le service n’est assuré que par des stagiaires. Et les rares médecins s’endorment au grand dam des patients. C’est dire que le moment est venu pour le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr d’y faire une descente inopinée pour constater les faits.

