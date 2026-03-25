Le ministère britannique des Affaires étrangères (FCDO) a mis à jour ses recommandations de voyage pour le Sénégal, signalant une évolution juridique majeure. Selon une note publiée le mardi 24 mars 2026, « un projet de loi adopté par le Parlement le 11 mars mais non encore promulgué durcit drastiquement la répression contre les personnes LGBT+ ».

« Les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont illégales au Sénégal. La loi est appliquée et a déjà conduit à des arrestations », rappelle le ministère. Il prévient aussi ses ressortissants que le nouveau texte porte les peines de prison à une fourchette de « 5 à 10 ans » et criminalise désormais la «promotion, le soutien ou le financement» de l’homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité.

Face à un climat social où « les relations homosexuelles ne sont généralement pas tolérées », le gouvernement britannique exhorte ses ressortissants à la plus grande prudence.

Le ministère ajoute qu’Il existe un danger réel de « discrimination ou de harcèlement » envers les personnes perçues comme faisant partie de la communauté ou soutenant leurs droits. Le FCDO précise que si certaines villes peuvent paraître plus ouvertes, «certains hôtels, notamment en zone rurale, peuvent refuser les réservations de couples de même sexe».

Le gouvernement rappelle qu’environ «70 pays criminalisent les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe» et invite les voyageurs à se renseigner systématiquement sur les mentalités locales avant tout départ.