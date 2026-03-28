HLM5: le jeune Bouna retrouvé mort dans une voiture (photo)

L’odeur de la mort s’est fait sentir ce vendredi vers 21h aux HLM5. Le jeune Bouna (environ 25 ans) a été retrouvé mort dans une voiture en panne dans le parking qui est à côté du domicile familial.

C’est la stupeur quand les riverains ont commencé à sentir pestilentielle qui se dégageait d’une voiture en panne, garée dans le parking et qui est à coté du domicile familial de la victime. Pour plus d’informations, on peut dire que sa maison abrite une boutique appelée familièrement aux HLM5 “Boutique Tidiane”.

Dépêché sur les lieux, un sapeur pompier qui habite le quartier a constaté le décès de Bouna que les membres de sa famille cherchaient depuis 24 heures. Ensuite, une ambulance est venue et deux cars de police pour diligenter une enquête sur les circonstances du décès.

Certains riverains affirment l’avoir vu le matin de son décès car son domicile est très fréquenté par les parents qui amènent leurs enfants à l’école. Aussi la victime tenait un commerce de chaussures devant sa maison. La foule qui grossissait à vue d’oeil était consternée.

D’autres par contre qui lui connaissaient des fréquentations peu recommandables s’interrogent, était-il lucide quand il entrait dans ce véhicule? entre autres questions du genre.

Toujours est-il qu’une autopsie est quasi nécessaire pour déterminer les causes du décès avec une enquête de la police.