HLM Maristes / Nathalie Sagna, ancienne Lionne : « Nous n’avons jamais porté plainte et ne faisons pas partie du collectif »

La précision est du collectif des anciennes Lionnes du basket. Nathalie Sagna qui porte leur parole a joint Seneweb pour démentir l’information selon laquelle les anciennes Lionnes ont été déboutées par la chambre administrative de la Cour suprême, dans l’affaire des Immeubles des anciennes Lionnes qui ont fait l’objet d’une décision d’expulsion de la part du Préfet de Dakar.

« Les Lionnes n’ont jamais porté plainte. Le collectif a porté plainte, et nous on ne fait pas partie du collectif », cape d’emblée Nathalie Sagna. Elle précise au sujet des membres du collectif opposé à la démolition des bâtiments, qu’ « ils avaient cotisé 25000 francs pour prendre un avocat. Or, nous les anciennes Lionnes ne faisons pas partie du collectif, nous sommes des représentants de l’Etat. L’Etat c’est nous ! ».

En revanche, « Nous avions tout fait pour rencontrer le président de la République; la meilleure chose pour nous était de faire un point de presse pour nous faire entendre. Mais, on n’a jamais porté plainte. Nous avons un collectif (des anciennes Lionnes : ndlr), depuis tout-petits. Nous passons plus de temps entre nous qu’avec nos propres familles », ajoute Nathalie Sagna.