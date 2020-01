Hausse des salaires dans le privé: La Sonatel rejette la mesure de l’État

La Sonatel n’appliquera pas la hausse annoncée par l’État des salaires des travailleurs du secteur privé. Selon « Libération » qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mercredi, son Directeur général, Sékou Dramé, a « déchiré » le nouveau barème des salaires qui devait entrer en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Ce, en violation totale des textes.

La mauvaise nouvelle a été rapportée, hier, aux délégués syndicaux lors de la tenue de leur assemblée générale. Pour rappel, les syndicats et le patronat sont parvenus à un accord pour l’augmentation des salaires dans le privé. À partir du 1er janvier 2020, il était prévu une hausse de 5% pour les cadres et agents de maitrise à 8% pour les personnels de 1ère, 2ème, et 3e catégorie.