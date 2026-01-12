Hajj 2026 : la DGP met en garde contre les agences de voyages non agréées

Des informations parvenues à la Délégation générale au Pèlerinage (DGP) révèlent que certaines agences de voyages non agréées pour le pèlerinage aux 𝐋𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐬𝐚𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦 enregistrent illégalement des pèlerins pour le Hajj 2026 dans l’intention de les rétrocéder à titre onéreux à des opérateurs dûment agréés.

Cette pratique frauduleuse aux antipodes de l’éthique et la morale religieuse, compromet tous les efforts de réorganisation du processus du pèlerinage entrepris au sein de la communauté du Hajj.

À ce titre, la 𝐃𝐆𝐏 qui a rendu publique la liste des agences agréées pour le pèlerinage 2026 invite les agences non agréées pour le pèlerinage à s’abstenir de toute entreprise médiatique ou commerciale liée au Hajj. Dès lors, elle met en garde tout contrevenant qui s’expose à des poursuites judiciaires.

Aussi, tous les acteurs du Hajj sont invités à faire preuve de vigilance et à combattre, en liaison avec la 𝐃𝐆𝐏, toute pratique illégale susceptible perturber l’organisation du Pélerinage et subséquemment ternir l’image de notre pays.

𝐃𝐆𝐏 – 𝐌𝐈𝐀𝐀𝐄𝐒𝐄 – 𝐇𝐀𝐉𝐉𝟐𝟎𝟐𝟔 – 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐒