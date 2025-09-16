Guy Marius Sagna reçoit un député iranien et fustige Israël : « La barbarie sioniste doit prendre fin »

La coopération parlementaire entre le Sénégal et la République islamique d’Iran a franchi une nouvelle étape ce week-end avec la rencontre entre le député sénégalais Guy Marius Sagna, membre du parti Pastef, et son homologue iranien, le Dr Motfakker Azad.

Au cœur des échanges, des thématiques géopolitiques majeures. Selon Guy Marius Sagna, il s’agissait de réfléchir ensemble sur « un monde multipolaire à renforcer, la barbarie génocidaire sioniste à laquelle nous devons mettre fin, les manœuvres de l’impérialisme et les contributions des peuples sénégalais et iraniens à frayer un monde plus juste ».

Le député a insisté sur l’importance d’approfondir les relations entre Dakar et Téhéran : « Nous devons travailler à renforcer le pont entre Dakar et Téhéran ».

Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction d’avoir pu s’entretenir directement avec son homologue iranien. « Ce fut un plaisir de rencontrer le député de la République islamique d’Iran Dr Motfakker Azad », a-t-il confié, tout en adressant ses remerciements à la représentation diplomatique iranienne. « Merci beaucoup à l’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Son Excellence Hassan Asgari, pour avoir rendu possible cette importante rencontre », a ajouté M. Sagna.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire, traduit la volonté des deux pays souverainistes de consolider leurs liens politiques et stratégiques dans un contexte international marqué par des bouleversements majeurs.