Guy Marius Sagna exprime des doutes suite à l’annonce de non-candidature de Macky Sall

Le Président sénégalais Macky Sall a annoncé ce lundi 3 juillet 2023, lors d’une adresse à la nation, qu’il ne briguerait pas un troisième mandat à l’occasion des élections présidentielles du 25 février 2024. Une déclaration surprise qui bouleverse le paysage politique sénégalais et qui a suscité un flot de réactions.

Cette déclaration a soulevé une multitude de réactions, parmi lesquelles celle du député de la coalition Yewwi Askawi, Guy Marius Sagna.

Ce farouche opposant n’a pas tardé à exprimer son opinion sur Facebook : « Mes pensées vont aux victimes tuées, disparues, torturées, blessées et emprisonnées et à toutes celles et tous ceux qui ont imposé à Macky Sall un rapport de force l’obligeant à respecter l’article 27 de la constitution du Sénégal. Bravo au peuple pour cette bataille gagnée. »

Guy Marius Sagna a poursuivi avec un avertissement : « La lutte continue car Macky Sall nous a habitué à ne pas respecter ce qu’il dit et à ne pas dire ce qu’il fait. » Il a ensuite listé les objectifs de la lutte : « Macky DOO BOKK ! Sonko DANGAY BOKK ! Justice pour les victimes tuées, disparues, torturées et blessées par le régime de Macky ! La libération des détenus politiques. GMS. »

