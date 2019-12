Guy Marius et Cie déferrés

Guy Marius Sagna, Babacar Diop et Cie viennent d’être déférés au parquet, selon leurs camarades. Ils devront y rencontrer le procureur qui va décider de leur sort. Pour rappel, ils ont arrêté devant les palais vendredi dernier, pour trouble à l’ordre public, attroupement, participation à une manifestation non autorisée, rébellion et violence contre un agent dans l’exercice de ses fonctions. Ils manifestent contre la hausse des prix de l’électricité.