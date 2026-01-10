Guinée-Bissau : la junte interdit les conférences de presse

Six semaines après le coup d’État post-électoral ayant renversé le président Umaro Sissoco Embalo, la junte militaire au pouvoir en Guinée-Bissau a interdit toutes les conférences de presse et déclarations publiques non autorisées.

L’armée, qui a suspendu le processus électoral et instauré une transition d’un an, justifie cette décision par des risques de troubles à l’ordre public, accusant certains acteurs politiques et groupes ethniques d’incitation à la violence et à la désobéissance. Les autorités de transition, qui brandissent la menace de sanctions sévères, affirment vouloir préserver la paix et la cohésion sociale dans un contexte politique jugé grave et potentiellement explosif, alors que des observateurs soupçonnent l’ancien président d’avoir instrumentalisé le coup d’État pour empêcher sa défaite électorale.