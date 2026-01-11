Guinée-Bissau: discussions entre la junte, Diomaye Faye et Cie sur une transition politique

Des dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont mené des discussions samedi avec la junte au pouvoir en Guinée-Bissau sur une transition politique et la possible libération de prisonniers, a appris l’AFP auprès de plusieurs sources.

Le président du Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui assure la présidence tournante de la Cedeao, et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont tenté d’accélérer la mise en place d’une transition auprès des membres de la junte, dirigée par le général Horta N’Tam.

Les médiateurs plaident pour une transition courte et transparente pour rétablir l’ordre constitutionnel.

Après sa prise de pouvoir, l’armée avait annoncé qu’elle contrôlerait le pays pendant un an. Elle affirme désormais qu’une “période de sécurité” est nécessaire pour stabiliser le pays avant les élections, et estime qu’une année est insuffisante, a indiqué à l’AFP un membre du Haut Commandement militaire, organe dirigeant de la junte.

“Nos discussions ont été constructives”, a écrit sur X M. Bio après les rencontres, appelant à “une transition rapide menée par un gouvernement inclusif”.

Quelques jours seulement après l’élection présidentielle de novembre en Guinée-Bissau, l’armée avait renversé le président Umaro Sissoco Embalo, qui briguait un second mandat, et suspendu le processus électoral.

Les dirigeants de la Cedeao ont aussi rencontré Fernando Dias, candidat de l’opposition lors de l’élection présidentielle, qui a obtenu l’asile politique à l’ambassade du Nigeria depuis le coup d’Etat.

Ils ont également rendu visite en prison à Domingos Simoes Pereira, autre figure de l’opposition, a constaté un journaliste de l’AFP. Il a été déclaré inéligible par la Cour suprême et est emprisonné depuis le coup d’État.

Fin décembre, la junte a libéré six membres de l’opposition politique, proches de M. Pereira. Trois autres opposants ont été libérés jeudi.

“Les délégations de la CEDEAO avaient demandé la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, arguant que leur détention entravait l’instauration d’un climat de confiance nécessaire à la résolution de la crise”, a déclaré à l’AFP le membre du Haut Commandement militaire.

Mais la junte privilégie une approche progressive pour la libération des prisonniers, sans calendrier précis, a-t-il indiqué.

La possibilité de constituer une force d’intervention de la CEDEAO, déployable en cas d’aggravation de la crise, a également été abordée lors des discussions.

Mais plusieurs sources à Bissau indiquent que les autorités locales percevraient un tel déploiement comme une menace pour leur souveraineté.

AFP