Dans un nouveau communiqué, l’armée iranienne a annoncé la destruction de six drones Hermes de haute technologie au cours des dernières 24 heures. Les frappes, interceptées par les systèmes de défense du commandement conjoint de Khatam al-Anbia, ont ciblé les provinces d’Ispahan, de Kermanshah, de Tabriz, du Khuzestan et la région générale de Téhéran.

« Depuis le début de la guerre, 35 drones ennemis sophistiqués ont été ciblés et abattus par des unités de défense terrestres, des chasseurs de l’armée de l’air et des unités du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) sous le contrôle du réseau intégré de défense aérienne », précise le communiqué.

Le lancement de cette offensive intervient après l’assassinat, samedi matin, de l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, et de hauts commandants militaires iraniens, action attribuée aux forces combinées des États-Unis et d’Israël malgré des négociations indirectes en cours entre Téhéran et Washington.

Dans le cadre de sa riposte, l’Iran a immédiatement frappé de manière ciblée les bases américaines dans la région ainsi que des positions israéliennes, mobilisant missiles et drones pour affirmer sa capacité de défense.

Cette escalade marque un tournant dans le conflit, alors que Téhéran montre sa détermination à protéger son territoire et ses intérêts stratégiques face à une coalition considérée comme agressive.