Guédiawaye : Un incendie ravageur au marché Sam, plusieurs cantines détruites

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche, aux alentours de 23 heures, au marché Sam de Guédiawaye, provoquant d’importants dégâts matériels. Selon des commerçants, plusieurs cantines ont été entièrement consumées par les flammes, entraînant des pertes considérables.

Les sapeurs-pompiers de la Brigade nationale sont rapidement intervenus pour circonscrire le sinistre, mais l’étroitesse des voies d’accès a ralenti l’opération d’extinction.

À ce jour, l’origine de l’incendie reste inconnue. Une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.