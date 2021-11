Guédiawaye : Des étudiants de l’UVS en grève de la faim

Pour une sélection équitable au Master, les étudiants de la promotion 5 de l’Université Virtuelle du Sénégal ont entamé une grève de la faim ce 30 novembre au foyer des jeunes de Hamo 4.

En effet, une quinzaine d’étudiants avec à leur tête Alioune Badara FAYE, ont décidé d’entamer cette diète pour pousser les autorités administratives de l’université à revoir leur dossier car, explique leur porte-parole, « des personnes qui se sont retrouvées avec 10 de moyenne ont été sélectionnés en Master alors que d’autres dans leur situation avec des moyennes de 13 à 15 sont laissés en rade ».

« Le problème en est que le système LMD nous impose que si vous avez rempli tous les critères, et remplir les critères c’est pour un étudiant remplir les 180 crédits, il est éligible à aller en Master. Et nous, nous ne réclamons notre Master. Parce qu’ici au Sénégal, un diplôme de licence ne représente rien. Nous voulons nous spécialiser dans les domaines que l’UVS nous avait imposés mais on voit qu’ici c’est du ‘Coumba ame Ndeye, Coumba amoul Ndeye’ », fustige-t-il.

A noter que d’autres étudiants de Saint Louis et de Mbour sont dans les mêmew dispositions que leurs camarades.