Groupe Wal fadjri: Cheikh Niass écrit une lettre à Bassirou Diomaye Faye pour demander...

Le patron de Walfadjri, Cheikh Niass, a écrit une lettre ouverte au président de la République Bassirou Diomaye Faye. Dans sa correspondance, le fils de Sidy Lamine Niass demande une réparation des préjudices subis lors des manifestations. Voici l’intégralité de sa lettre ouverte.

“A Son Excellence M. le Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE

Objet : Demande de réparation de préjudices

Excellence,

L’année dernière, nous vous faisions état des difficultés qui sont les nôtres à faire fonctionner l’entreprise de presse au Sénégal, le Groupe Wal Fadjri particulièrement. C’est une lapalissade de dire qu’elles ont empiré en cette année. Il serait superfétatoire de vous rappeler les péripéties qui nous ont menés dans cette situation. Mais, par souci de pédagogie et de clarté, nous le ferons quand même. Sous l’ancien régime, le Groupe Walf est celui qui a payé le plus lourd tribut dans le combat pour une société juste et où les droits et libertés sont respectés. Pour avoir couvert des manifestations de l’opposition de l’époque, notre signal, maintes fois coupé, nous a privés de revenus substantiels. Le harcèlement contre nos journalistes a jeté une image négative sur notre perception par les annonceurs qui nous ont fuis comme de la peste. Aussi, nous étions fondés à nourrir l’espoir quant à l’avènement du nouveau régime issu de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Hélas ! Nos soucis continuent de plus belle. La chambre administrative de la Cour suprême nous a donné raison contre l’Etat après une saisine par rapport à la suspension de notre signal. Malheureusement, la décision n’a pas, à ce jour, été exécutée. Nos multiples demandes de règlement à l’amiable adressés au ministre de la Justice, à son collègue des Finances et au Premier ministre sont restées lettre morte alors que le préjudice subi a considérablement obéré nos finances.

Les contrats de publicité que nous avions avec l’Etat et ses démembrements ont été, du jour au lendemain, coupés. Les prestations déjà faites et dûment facturées sont jusque-là non payées. Pour ne rien arranger, le fonds d’aide à la presse qui nous permettait de souffler pour, au maximum, deux petits mois, bien que régulièrement inscrit dans la loi de finances 2024, n’a pas été libéré. Idem pour 2025.

Un malheur ne venant jamais seul, l’année dernière, notre principal studio de production, retapé à coup de centaines de millions, a été ravagé par un violent incendie. Compte tenu du lourd investissement que nécessite sa remise à neuf, ce studio n’est toujours pas fonctionnel.

Malgré ces difficultés, nous faisons face, bon gré mal gré, à nos charges incompressibles que sont les salaires, les factures d’eau, d’électricité et d’internet, nos obligations fiscales et sociales.

Pour toutes ces raisons, faisant suite à votre disponibilité réaffirmée lors de votre face à face avec la presse nationale, le 4 avril dernier, nous nous permettons de vous adresser ce courrier pour vous demander solennellement mais respectueusement des diligences qu’il vous plaira de prendre pour :

1) Une indemnisation juste et équitable du Groupe Wal Fadjri qui a été injustement privé de son signal pendant plusieurs jours et à qui une décision de justice de la Cour suprême donne raison. Nous restons disposés et ouverts pour un règlement à l’amiable

2) Le paiement de l’aide à la presse pour les années fiscales 2024 et 2025

3) Le paiement des factures échues, contractées auprès de l’Etat et de ses démembrements, sur la base de bons de commandes régulièrement exécutés

Osant espérer trouver une oreille attentive auprès de Son Excellence M. le Président de la République, Gardien de la Constitution et Redresseur des torts, je vous prie de croire en l’expression de ma très haute considération.

Me Cheikh NIASS

Administrateur Général du Groupe Wal Fadjri”