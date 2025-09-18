Ce jeudi, la France est le théâtre d’une mobilisation sociale d’ampleur contre le projet de loi de finances 2026. Des grèves et manifestations sont organisées dans tout le pays, avec une forte concentration attendue à Paris. Les syndicats dénoncent des mesures budgétaires jugées « injustes et brutales ».

Selon les autorités françaises, entre 30 000 et 60 000 manifestants sont attendus à Paris, avec un départ prévu de la place de la Bastille vers la Nation. Des perturbations importantes sont à prévoir dans les transports en commun, notamment en Île-de-France où 90% des conducteurs de métro sont en grève. Un important dispositif de sécurité a été déployé, avec 80 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l’ensemble du territoire. Le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a fait état de la présence anticipée de 5 000 à 8 000 individus « radicaux ».

Au niveau national, les autorités tablent sur une participation totale pouvant atteindre 900 000 manifestants répartis sur plus de 250 rassemblements. Les perturbations touchent également les transports ferroviaires, avec un TER sur trois et un Intercités sur deux en circulation. Le secteur de la santé est aussi concerné, avec près de 98% des pharmacies fermées selon les syndicats. Dans l’éducation nationale, un tiers des enseignants du primaire est en grève. « Selon Anadolu », une tentative de sabotage du réseau d’eau en Martinique a été déjouée, ce qui aurait pu impacter environ 150 000 personnes.

À l’origine de ce mouvement social, une intersyndicale (CGT, CFDT, FO, FSU, Sud, Unsa, CFTC, CFE-CGC) conteste les mesures d’austérité prévues dans le budget 2026. Parmi les points de friction figurent le gel des prestations sociales, la réforme de l’assurance chômage et le doublement des franchises médicales. Les syndicats réclament un budget plus juste socialement, préservant le pouvoir d’achat, les prestations sociales et les services publics, tout en améliorant les conditions de travail. Des collectifs citoyens, tels que « Bloquons tout », se sont joints au mouvement, multipliant les actions ciblées.