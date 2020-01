Grève des enseignants : le G7 demande à Macky Sall « des actes plutôt que des paroles »

Le G7 a réagi à la déclaration de Macky Sall demandant à son gouvernement de dialoguer avec le syndicat des enseignants les plus représentatifs.

« c’est vrai que nous sommes des citoyens et à chaque fois qu’on nous appelle on répondra, mais Macky Sall doit obliger son gouvernement à être plus concret. Nous devons depasser ces discours et passer aux actes », a dit Saorou Sène du Saems sur la RFM. selon les autorités, les discussions buteraient sur la question de la révision du système de rémunération des agents du public, qui ne serait pas une mince affaire.