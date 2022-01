En visite á la cité nouvelle, Cheikh Bakhoum candidat de BBY á la mairie de Grand Yoff a été reçu par Mme Natta Samb Mbacké coordonatrice de BBY à Grand Yoff. Le but de cette visite est de présenter le programme à la population de Grand Yoff.

Plusieurs hauts responsables de la commune, les délégués de quartiers, Imams et autres étaient á cette rencontre. Selon Cheikh Bakhoum, ”Le premier point que nous allons faire une fois á la tête de la mairie, se sera de demander à l’Etat du Sénégal de s’occuper de retracer les voies principaux de Grand Yoff. et également accompagner les populations sur le pavage des quartier”, ainsi que dans le domaine de l’assainissement avec les organismes comme ONAS”.

Dans le domaine du sport, il promet de refaire le stade municipal construire des terrains synthétiques. Dix terrains sont prévus au niveau de la commune de Grand yoff pour que les jeunes puis s’épanouirent. Dans ce sens, les marchés ne serons pas en reste, nous allons les moderniser pour que les populations puis y aller avec facilité. En effet, des parking sécurisés seront aussi aménagés au niveau de la commune de Grand Yoff.

Et le dernier point sera consacré á la gouvernance. Car l’argent qu’a la mairie n’est pas utilisé á dans l’investissement de la commune. 80 á 90% des ressources sont utilisés pour le fonctionnement du cabinet du Maire. Dans ce sens, il faut un réaménagement du budget et son renforcement pour recouvrir plus de taxes á gérer dans la transparence pour doubler voire tripler le budget de la mairie.