Des Gambiens dans les rangs russes ? Adama Barrow s’inquiète

La Gambie a exprimé vendredi sa « vive inquiétude » quant à la participation de ses citoyens à des conflits à l’étranger, alors que plusieurs pays africains affirment que leurs ressortissants ont été enrôlés de force dans l’armée russe.

De multiples enquêtes médiatiques, dont une publiée plus tôt ce mois-ci par l’AFP, ont révélé comment la Russie a attiré des hommes de pays africains avec des promesses d’emplois civils lucratifs, pour ensuite les forcer à combattre en première ligne en Ukraine.

« Le gouvernement gambien a appris avec une vive inquiétude que certains citoyens gambiens se rendent à l’étranger dans l’intention de s’enrôler et de participer aux conflits armés en cours », a déclaré le ministère de l’Information dans un communiqué.

Elle a déclaré disposer d’informations indiquant que « plusieurs ressortissants gambiens ont tragiquement perdu la vie dans de tels conflits ».

Le communiqué ne donnait pas plus de détails et ne mentionnait pas la guerre en Ukraine.

Des pays africains, dont le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud, ont exprimé leur vive inquiétude quant au sort de leurs citoyens recrutés par Moscou.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a déclaré en novembre qu’au moins 1 436 citoyens de 36 pays africains avaient été identifiés dans les rangs russes.

« Le gouvernement exhorte vivement tous les citoyens gambiens à s’abstenir de voyager à l’étranger dans le but de participer à des hostilités armées », ajoute le communiqué.

AFP